Дом актера в Уфе переформатируют в Дом артиста

В соответствии с новой концепцией министерства культуры и СТД России, Дом актера станет Домом артиста.
— К большой нашей радости, в юбилейный план СТД России вошли ремонтно-восстановительные работы и укрепление материально-технической базы 11 Домов актера России, — рассказал на расширенном заседании коллегии минкультуры председатель СТД РБ Алмас Амиров. — Задачи, поставленные Главой Башкортостана во время рабочего визита в СТД РБ 23 января, чудесным образом совпадают с целями Центрального аппарата СТД России. Буквально недавно было принято решение модифицировать все российские Дома актера — в Дома артиста. Это означает, что Союз театральных деятелей России, как самая многочисленная и проверенная временем творческая организация страны, открывает свои двери для музыкантов, артистов эстрады и хореографов.
Дом актера СТД РБ — одно из мест притяжения в историческом центре Уфы. На его сцене работают шесть театральных коллективов, которые радуют зрителей спектаклями в различных жанрах, включая экспериментальные постановки. Дом актера показывает более 100 спектаклей в год с охватом до 18 000 зрителей, а также проводит много мероприятий для детей и молодежи.
