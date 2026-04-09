Белорус Илья Протас дебютировал в НХЛ в одном звене с братом и Овечкиным

19-летний белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас сыграл свой первый матч в НХЛ против «Торонто Мэйпл Ливз», и набрал первое очко в карьере.
Илья вышел на лед арены в Торонто первым, еще до того, как на площадке появились команды. Так в НХЛ принято приветствовать дебютанта.
Перед этим его напутствовал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. А потом Илья вышел на стартовое вбрасывание в одном звене с легендарным россиянином и со своим братом Алексеем Протасом. Вместе они начали матч.
— Это невероятно, — сказал Илья в интервью клубной пресс-службе. — Когда объявили стартовый состав, я услышал свое имя, имя брата и главного босса. Я так занервничал… Это было что-то особенное. Не мог в это поверить. Но после первой смены втянулся в игру.
После символической для молодого игрока первый смены, он уже стал выходить на лед с Томом Уилсоном и братом Алексеем.
Всего Илья провел на площадке на позиции центрфорварда 15 минут и 37 секунд, в том числе больше двух минут в большинстве. Илья выиграл 42 процента вбрасываний, а во втором периоде был удален за задержку клюшкой. По показателю полезность он набрал плюс один.
В концовке матча, когда «Торонто» заменил вратаря на шестого полевого игрока, Илья заработал первое бомбардирское очко. Он перехватил шайбу, отпасовал на Алексея, а тот отдал Коулу Хатсону, поразившему пустые ворота. Счет стал 4:0.
Илья Протас стал 19-м белорусом в истории НХЛ. Теперь от него будут ждать полноценного и результативного сезона 2026/2027. В этом году «Вашингтону» в чемпионате осталось провести три матча, а шансов на плей-офф почти нет.
