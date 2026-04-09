Народный фронт открыл сбор помощи жителям Дагестана после паводка

Аномальные ливни вызвали масштабные наводнения в республике. В ряде населенных пунктов нарушены электро- и газоснабжение, повреждена дорожная инфраструктура, подтоплены жилые дома и приусадебные участки. В Народном фронте отметили, что, по прогнозам, неблагоприятная погодная ситуация сохраняется, а риск повторения чрезвычайных ситуаций остается.
«В президентское движение поступают предложения от людей пожертвовать деньги и вещи. Народный фронт объявляет сбор, чтобы обеспечить самые срочные потребности гуманитарной миссии, оказать немедленную помощь там, где она остро необходима», — говорится в сообщении.
С первого дня в республике работает гуманитарная миссия молодежного крыла Народного фронта. Волонтеры эвакуируют пострадавшие семьи, доставляют питьевую воду и помогают в ликвидации последствий подтоплений.
По данным движения, пострадавшим требуются генераторы, емкости для хранения и транспортировки топлива, мотопомпы, рукава и погружные насосы для откачки воды, фильтры для ее очистки, тепловые пушки, газовые плитки и баллоны для приготовления еды, пауэрбанки, питьевая вода, продуктовые, детские, лекарственные и гигиенические наборы, а также строительный инструмент.