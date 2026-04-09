Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный фронт открыл сбор помощи жителям Дагестана после паводка

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Народный фронт объявил срочный сбор средств для помощи жителям Дагестана, пострадавшим в результате паводка. Об этом ТАСС сообщили в президентском движении.

Источник: РИА "Новости"

Аномальные ливни вызвали масштабные наводнения в республике. В ряде населенных пунктов нарушены электро- и газоснабжение, повреждена дорожная инфраструктура, подтоплены жилые дома и приусадебные участки. В Народном фронте отметили, что, по прогнозам, неблагоприятная погодная ситуация сохраняется, а риск повторения чрезвычайных ситуаций остается.

«В президентское движение поступают предложения от людей пожертвовать деньги и вещи. Народный фронт объявляет сбор, чтобы обеспечить самые срочные потребности гуманитарной миссии, оказать немедленную помощь там, где она остро необходима», — говорится в сообщении.

С первого дня в республике работает гуманитарная миссия молодежного крыла Народного фронта. Волонтеры эвакуируют пострадавшие семьи, доставляют питьевую воду и помогают в ликвидации последствий подтоплений.

По данным движения, пострадавшим требуются генераторы, емкости для хранения и транспортировки топлива, мотопомпы, рукава и погружные насосы для откачки воды, фильтры для ее очистки, тепловые пушки, газовые плитки и баллоны для приготовления еды, пауэрбанки, питьевая вода, продуктовые, детские, лекарственные и гигиенические наборы, а также строительный инструмент.