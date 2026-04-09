Красноярцев зовут убрать берега Енисея во время игрового субботника

В Красноярске в шестой раз проведут масштабный игровой субботник «Зелёный десант».
Убирать территорию будут несколько команд. Им нужно будет не просто собрать мусор, но и рассортировать его и сдать в специальные пункты — «обменники». Победит та команда, которая наберет больше баллов.
Горожан приглашают принять участие в весенней серии игр масштабного игрового субботника «Зелёный десант».
В этом году уборка пройдет в прибрежных зонах Енисея:
18 апреля субботник начнётся в Железнодорожном районе на улице Северо-Енисейской; 19 апреля — в Октябрьском районе на смотровой площадке «Красивый берег»; 25 апреля самая большая уборка пройдёт на острове Отдыха; 26 апреля — в Советском районе на косе Орлиха.
«В игре важное дело становится интересным и понятным каждому. Приятно видеть, как обычный субботник превращается в соревнование. В такие моменты даже скептически настроенный человек становится частью команды, которой не всё равно. Вместе мы не только приводим набережные в порядок, но и растим новое поколение защитников природы», — отмечает Софья Быкова, специалист волонтёрского центра «Доброе дело», куратор проекта.
Организаторы рассказали, что в этом сезоне переработали систему начисления баллов. Особое внимание уделено сбору автомобильных покрышек, а этап сортировки отходов продлён, чтобы обеспечить более качественное распределение собранного мусора.
Присоединиться к «Зелёному десанту» могут горожане в возрасте от 14 до 35 лет. В каждой команде должен быть хотя бы один совершеннолетний участник, а состав команды варьируется от 2 до 5 человек. Такой формат позволяет объединить семьи, друзей и коллег в едином стремлении сделать город чище.
Дополнительную информацию о субботниках можно получить в официальном сообществе красноярского волонтёрского центра «Доброе дело» в социальной сети «ВКонтакте», а также по телефону: 205−20−19.
Акция проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту». Она приурочена к Году единства народов России.
Напомним, в апреле в Красноярске стартовал традиционный двухмесячник по благоустройству и озеленению. Самой массовой акцией двухмесячника станет общегородской субботник, который назначен на 25 апреля. Кроме того, Красноярск присоединится к Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту», которая пройдет по всей стране в период с 18 апреля по 3 мая.
