В Воронежской области завод лимонной кислоты подключили к электросетям

Он станет первым в России производителем этой продукции из кукурузы и ключевым импортозамещающим проектом.

Источник: Национальные проекты России

Завод лимонной кислоты «Цитрон», который строят в Воронежской области, подключили к электросетям. Создание таких предприятий отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Компания, которая обеспечила энергоснабжение, расширила подстанцию 110 кВ и проложила почти 2 км кабельных линий, предоставив заводу 4 МВт мощности. Будущий завод станет первым в России производителем лимонной кислоты из кукурузы и ключевым импортозамещающим проектом. На предприятии планируют выпускать 10 тыс. т продукции в год. Там будут использовать отечественное сырье, также появятся 152 рабочих места.

«Первая очередь предприятия, строительство которого стартовало в мае 2023 года, планировалась к запуску в первом квартале 2026 года, при этом рассматривается расширение ассортимента за счет сопутствующих продуктов. Параметры второй очереди будут скорректированы с учетом ситуации на рынке, на фоне того, что еще два российских региона — Тульская область и Краснодарский край — объявили о планах строительства аналогичных, но более мощных производств», — подчеркнул директор Воронежского центра информационного обеспечения АПК Иван Подгорнов.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.