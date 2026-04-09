В Комсомольске-на-Амуре новый судья официально вступил в должность

Егору Королеву торжественно вручили удостоверение судьи Центрального районного суда города Юности. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В судебной системе города Юности пополнение. В четверг, 9 апреля, в Центральном районном суде Комсомольска-на-Амуре прошла торжественная церемония. Свою новую профессиональную главу начал Егор Игоревич Королев ему официально вручили служебное удостоверение судьи.
Это назначение — не просто карьерный шаг, а свидетельство высокого доверия со стороны главы государства. Егор Королев был назначен на должность указом Президента Российской Федерации.
В торжественной обстановке нового коллегу поздравил председатель суда Иван Николаевич Белых. Вместе с коллективом он пожелал Егору Игоревичу успехов, твердости в принятии решений и безупречного служения закону.
— Назначение на должность судьи — это огромная ответственность перед обществом и государством. Желаем новому коллеге профессиональных побед и только справедливых решений, — отметили в суде.
