Повар космонавтов объяснил, почему запрещено переедать на орбите

Начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников заявил, что рацион космонавтов строго сбалансирован по белкам, жирам, углеводам и калориям. Суточная норма не должна превышать 3000 калорий.
По его словам, космонавтам допускается перекусывать между основными приемами пищи, однако это происходит редко. Отмечается, что сбалансированность рациона делает дополнительные калории заметными и требует их компенсации.
Ведерников пояснил, что при превышении нормы космонавтам приходится увеличивать физическую нагрузку, в том числе проводить больше времени на беговой дорожке. Он добавил, что любые изменения в рационе отражаются на общем энергетическом балансе.
Также он подчеркнул, что космонавты ежедневно контролируют вес, так как его изменение может повлиять на возможность использования скафандра. По его словам, возвращаться на Землю необходимо с тем же весом, с которым был совершен полет, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что космонавты не испытывают страха в привычном понимании, однако у них развито чувство ответственности, необходимое для работы в космосе.