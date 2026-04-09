В Волгограде ГАИ ловит нетрезвых водителей по наводке обычных прохожих

В Волгоградской области неравнодушные прохожие и водители начали активно помогать дорожной полиции наводить порядок на трассах.
Оказалось, что обычный телефонный звонок на горячую линию Госавтоинспекции работает эффективнее многих рейдов. Местные жители сообщают о странных маневрах и подозрительных машинах, а инспекторы ДПС оперативно выезжают на перехват, чтобы убрать потенциальную угрозу с дороги.
На днях такая бдительность помогла предотвратить возможную беду. В полицию поступил сигнал о водителе на стареньком «ВАЗ-2107». Машина вела себя на дороге неадекватно, вызывая опасения у окружающих. Наряд ДПС быстро вычислил указанную «семерку» и остановил нарушителя.
При проверке выяснилось, что мужчина за рулем явно находится под градусом. Правда, официально подтверждать это водитель не захотел и наотрез отказался ехать на медицинское освидетельствование.
За такое упрямство инспекторы составили на него протокол по 1 части статьи 12.26 КоАП РФ. В итоге поездка для волгоградца закончилась печально: машину забрал эвакуатор и увез на специализированную стоянку, а самому водителю теперь придется отвечать перед законом.
В ГАИ подчеркивают, что именно такая активная позиция горожан помогает исключать из трафика опасных личностей и, вполне возможно, спасает чьи-то жизни, предотвращая трагедии, которые часто случаются по вине нетрезвых рулевых.
Ранее сообщалось, как волгоградка лишилась иномарки с красивым номером.