С начала сезона в Прикамье от укусов клещей пострадали 50 человек

Роспотребнадзор Прикамья напоминает о возможности прививания от клещевого энцефалита. Вакцинацию можно сделать за 2 недели до поездки в неблагополучную зону. Открытые территории необходимо обрабатывать против клещей и грызунов. Сырое молоко нужно обязательно кипятить, опасны также могут быть и продукты из него. Стоит помнить, что вся территория Пермского края — эндемичная зона для клещей.