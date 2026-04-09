С начала сезона в Прикамье от укусов клещей пострадали 50 человек

Случаи зарегистрированы в 20 муниципалитетах региона.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае 50 человек, включая 12 детей, обратились в медучреждения после присасывания клещей с начала сезона, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Случаи укусов зафиксированы уже в 20 муниципалитетах Прикамья, в том числе в Юрлинском, Гайнском, Юсьвинском, Верещагинском, Ординском, Чердынском, Суксунском, Пермском, Кунгурском, Александровском, Осинском, Краснокамском, Нытвенском, Губахинском, Лысьвенском, Чусовском, Кудымкарском, а также в Березниках и Чайковском и Перми.

Согласно статистике, клещи поджидают не только в лесу. Больше половины инцидентов (54%) приходится на придомовые территории. Еще 30% укусов зафиксированы при посещении лесов и 16% — в садах.

Роспотребнадзор Прикамья напоминает о возможности прививания от клещевого энцефалита. Вакцинацию можно сделать за 2 недели до поездки в неблагополучную зону. Открытые территории необходимо обрабатывать против клещей и грызунов. Сырое молоко нужно обязательно кипятить, опасны также могут быть и продукты из него. Стоит помнить, что вся территория Пермского края — эндемичная зона для клещей.