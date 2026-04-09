В Тульской области начали патрулировать леса с помощью дронов

Патрулирование лесов с помощью дронов впервые в этом году провели в Тульской области. Аппараты были получены по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
В ходе воздушной разведки оценивались лесопожарная обстановка, состояние лесных ресурсов и факты незаконных рубок. Объединение технологий аэрофотосъемки с искусственным интеллектом и тепловизионной съемкой помогут оптимизировать процессы управления лесным хозяйством и контроля за состоянием зеленых насаждений.
Кроме того, результаты аэрофотосъемки могут использовать для оценки охотничьих ресурсов, фактов незаконной охоты, состояния особо охраняемых территорий и многих других параметров лесной экосистемы. Также одним из достоинств беспилотных авиационных систем является их высокая функциональность, которая позволяет оператору одновременно выполнять работы для решения сразу нескольких задач.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.