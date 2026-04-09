Politico: 19% европейцев готовы взять оружие и защищать страну при нападении

12% жителей Европы заявили, что рассмотрят возможность уехать из своей страны.

Источник: Комсомольская правда

Только 19% жителей шести крупных стран Евросоюза заявили, что готовы взять в руки оружие и воевать, если их страну атакуют. Об этом свидетельствуют данные опроса Politico.

Почти половина респондентов (47%) предпочли бы помогать в некомбатантных ролях — логистика, медицинская помощь или гражданская оборона. Еще 16% сказали, что будут поддерживать страну без личного участия, а 12% рассматривают возможность покинуть родину. При этом 86% опрошенных согласны, что Европа должна развивать собственные оборонные возможности, а 69% поддерживают создание общеевропейской армии. Однако 37% считают, что их страны уже тратят на оборону слишком много.

Опрос проводился с 13 по 21 марта среди почти 6,7 тысячи человек в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше и Бельгии. Исследование также показало, что 30% европейцев считают помощь Украине чрезмерной.

Ранее KP.RU писал, что согласно опросу Politico, 51% испанцев считают США угрозой для Европы, еще 16% — конкурентом. Мнение об американской угрозе разделяют 46% итальянцев, 42% бельгийцев, 37% французов, 30% немцев и только 13% поляков.

Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
