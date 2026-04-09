Politico: 19% европейцев готовы взять оружие и защищать страну при нападении

Только 19% жителей шести крупных стран Евросоюза заявили, что готовы взять в руки оружие и воевать, если их страну атакуют. Об этом свидетельствуют данные опроса Politico.
Почти половина респондентов (47%) предпочли бы помогать в некомбатантных ролях — логистика, медицинская помощь или гражданская оборона. Еще 16% сказали, что будут поддерживать страну без личного участия, а 12% рассматривают возможность покинуть родину. При этом 86% опрошенных согласны, что Европа должна развивать собственные оборонные возможности, а 69% поддерживают создание общеевропейской армии. Однако 37% считают, что их страны уже тратят на оборону слишком много.
Опрос проводился с 13 по 21 марта среди почти 6,7 тысячи человек в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше и Бельгии. Исследование также показало, что 30% европейцев считают помощь Украине чрезмерной.
