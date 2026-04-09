Заморозки и грозовой шторм обещают волгоградцам 9 и 10 апреля

Об опасном погодном явлении сообщают в Волгоградском ЦГМС. Заморозки на поверхности почвы могут повредить растениям, уже набравшим силу. Температура опустилась утром до +1…-3º. Днем в четверг ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15−20 м/с, потеплеет до +8…+13º, на юге — до +15º.
Еще значительнее температура снизится в ночь на 10-е — до −1…-3º. На землю опустится туман. Ветер не поднимется днем сильнее, чем до 12−14 м/с, столбик термометра останется в тех же пределах, что и накануне.
В субботу также будет туманно с утра и дождливо днем. Но ночью уже потеплеет до 0…+5º, а днем — до +9…+14º, в южных районах — до в отдельных районах до +17º.
