Нотариус сказала белорусам, как передать акции по наследству

Нотариус Гомельского нотариального округа Светлана Киселева сказала белорусам, как передать акции по наследству. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
Нотариус заметила: акции являются движимым имуществом. Однако их также можно отчуждать или получать по наследству.
— Они наследуются по закону или завещанию, как и любое другое имущество, в течение шести месяцев после смерти владельца, — заметила специалист.
По словам Светланы Киселевой, нотариус в момент оформления наследственных прав осуществит все необходимые запросы для получения сведений о принадлежности, способе приобретения, количестве акций.
— После переоформления акций наследник получает право также на все причитающиеся дивиденды, — уточнила нотариус.
