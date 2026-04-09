Нотариус сказала белорусам, как передать акции по наследству

Белорусский нотариус сказала про передачу акций по наследству.

Источник: Комсомольская правда

Нотариус Гомельского нотариального округа Светлана Киселева сказала белорусам, как передать акции по наследству. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

Нотариус заметила: акции являются движимым имуществом. Однако их также можно отчуждать или получать по наследству.

— Они наследуются по закону или завещанию, как и любое другое имущество, в течение шести месяцев после смерти владельца, — заметила специалист.

По словам Светланы Киселевой, нотариус в момент оформления наследственных прав осуществит все необходимые запросы для получения сведений о принадлежности, способе приобретения, количестве акций.

— После переоформления акций наследник получает право также на все причитающиеся дивиденды, — уточнила нотариус.

