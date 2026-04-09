США потребовали от Европы предложений по Ормузскому проливу, пишут СМИ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. США требуют от союзников в Европе в течение нескольких дней представить планы по обеспечению судоходства в Ормузском проливе, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО.

«США хотят получить от европейских союзников конкретные обязательства по обеспечению безопасности Ормузского пролива… требуя от стран представить конкретные планы по обеспечению судоходства через этот водный путь в течение нескольких дней», — приводит агентство слова чиновника.

Как отмечает Блумберг, требование было озвучено во время встречи чиновников США и НАТО в Белом доме, а также в Пентагоне и госдепе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше