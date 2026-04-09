МЧС предупредило воронежцев о правилах пожарной безопасности на Пасху

Тысячи прихожан посетят пасхальные богослужения в Воронежской области, и важно обеспечить их безопасность. В преддверии праздника сотрудники госпожнадзора проводят проверки пожарной безопасности в церквях и храмах региона. Об этом сообщили 9 апреля в ГУ МЧС области.
Особое внимание спасатели уделяют правилам обращения с открытым огнем, ведь горящие свечи — неотъемлемый атрибут светлого праздника, но одновременно и источник повышенной опасности.
МЧС России напоминает меры предосторожности, которые важно помнить:
— Будьте аккуратны с огнем: закатывайте рукава, используйте картонку под свечой,
— Убирайте волосы и подвязывайте платки, чтобы избежать возгорания,
— Следите за детьми,
— Соблюдайте дистанцию, избегайте скоплений.
В ведомстве также рассказали, как действовать в экстренной ситуации. Если на человеке загорелась одежда, необходимо немедленно сорвать ее или потушить плотной тканью, но ни в коем случае не накрывать голову. По возможности нужно катать пострадавшего по земле. Самому пострадавшему нельзя бежать — следует падать и кататься, пытаясь сбросить горящую одежду.
Дома специалисты советуют ставить свечи на негорючие подставки вдали от легковоспламеняющихся предметов.