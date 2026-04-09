В Калининградской области у 56-летнего водителя конфисковали BMW за повторное вождение в пьяном виде

Источник: Янтарный край

Прокуратура Зеленоградского района Калининградской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Калининграда. Суд признал его виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Как установлено в суде, в феврале 2024 года мужчина, уже имевший административное наказание за нетрезвое вождение, сел за руль своего автомобиля BMW в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он ехал из Калининграда в Зеленоградск, когда его остановили сотрудники ГИБДД.

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие в крови алкоголя и психотропных веществ.

С учётом позиции прокуратуры суд принял жёсткое решение: автомобиль BMW полностью конфискован в собственность государства. Это один из первых случаев в регионе, когда за повторное пьяное вождение суд применил конфискацию транспортного средства.

Напомним, что с 2024 года российское законодательство позволяет изымать автомобили у водителей, которые повторно садятся за руль в состоянии опьянения. Конфискованная машина реализуется, а вырученные средства поступают в бюджет.