Названа порция куличей, которая безопасна для употребления

Эксперт Татьяна Гавловская в беседе с «Лентой.ру» рассказала, какая порция кулича безопасна для употребления, а также предупредила, чем чревато переедание этой пасхальной выпечки.
Собеседница издания обратила внимание на то, что кулич является традиционной выпечкой русской кухни, без которой не обходится практически ни один стол на Пасху.
При этом, как заметила Гавловская, когда имеет место такое изобилие куличей, а именно с изюмом, цукатами и шоколадом, существует риск перенасыщения организма простыми углеводами и тысячами лишних калорий.
По словам эксперта, безопасная дневная норма употребления такой выпечки для взрослого человека составляет 100−150 граммов. Она уточнила, что это та норма, которую организм может переработать без вреда для фигуры и здоровья.
Гавловская добавила, что обилие сахара, жиров, добавок, белой муки неблагоприятно сказываются на здоровье абсолютно любого человека, могут вызывать вздутие, сонливость, упадок сил.