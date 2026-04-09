Роботы-гуманоиды начнут работать на стройках Екатеринбурга

Как считает девелопер, роботы экономически эффективнее наемных рабочих, так как они работают быстрее и качественнее. Он ожидает, что со временем стоимость роботов снизится, а цена человеческого труда вырастет из-за дефицита кадров в России. «Вопрос, конечно, экономики труда, но в будущем роботы точно будут вытеснять человеческий труд, простой превентивный труд со стройплощадки. Из года в год роботы будут стоить дешевле, а человеческий труд будет дороже, потому что людей не хватает, как минимум, в России, благодаря нашей миграционной политике. Поэтому чем больше производится роботов, тем они дешевле», — сказал он.