О деньгах говорят в 11% обсуждений — и это самые горячие споры. Люди боятся не того, что ИИ напишет стихи, а того, что он отнимет хлеб. В центре внимания — рынок труда и потеря рабочих мест. Но есть и более глубокая тема: появление так называемой «агентной экономики». Это когда ваш цифровой секретарь не просто напоминает о счетах, а сам торгуется с секретарем соседней фирмы за поставку бумаги.