Пользователи в своих чатах и постах зафиксировали, как на наших глазах рождается новая система — экономика ИИ-агентов. Больше никаких «просто умных чат-ботов». Теперь речь идет о том, что цифровые помощники станут такими же игроками на рынке, как мы с вами. Исследование Brand Analytics, проведенное к Data Fusion по заказу ВТБ показало: народ уже вовсю обсуждает, как будет зарабатывать и платить эта новая «цифровая жизнь».
О деньгах говорят в 11% обсуждений — и это самые горячие споры. Люди боятся не того, что ИИ напишет стихи, а того, что он отнимет хлеб. В центре внимания — рынок труда и потеря рабочих мест. Но есть и более глубокая тема: появление так называемой «агентной экономики». Это когда ваш цифровой секретарь не просто напоминает о счетах, а сам торгуется с секретарем соседней фирмы за поставку бумаги.
Пользователи прямо формулируют гипотезу: «Если агенты станут автономными и будут торговать друг с другом, покупая ресурсы и продавая услуги, это будет совершенно новая экономическая система. Кто будет платить налоги?».
Вадим Кулик, зампред правления ВТБ, говорит, что это не фантастика, а вопрос нескольких лет: «Мы видим, что зачатки “экономики цифровых агентов” уже появляются. Например, цифровые помощники помогают проводить финансовые операции… Но до полноценной системы — с устойчивыми правилами и регулированием — потребуется еще несколько лет… Со временем возникнет полноценная экономическая система, где агенты действуют как субъекты с правами и ответственностью».
44% обсуждений — это чистая прагматика. Людям надоело, что нейросеть просто красиво пишет тексты. Им нужен тот самый «Личный Джарвис» (да, ссылка на Железного человека — самый популярный мем в теме), который сам оплатит коммуналку, найдет дешевые билеты и закажет пиццу без вашего участия.