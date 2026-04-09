Экс-заммэра Нижнего Новгорода Егоров признал вину в получении взятки

Он получил незаконное вознаграждение от организации.

Источник: Живем в Нижнем

Бывший заместитель мэра Нижнего Новгорода Сергей Егоров сознался в получении взятки в размере 120 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

О задержании Егорова стало известно в декабре 2025 года. Следствие считает, что он получил деньги за помощь в организации незаконной коммерческой деятельности.

Как стало известно, взятку чиновнику через посредника передал учредитель ООО ГК «Нижегородский партнер» Евгений Купцов вместе с другим бизнесменом. Вознаграждение предназначалось для содействия в размещении парковок на муниципальных землях.

Деньги были переданы через главу предприятия «Муниципальная недвижимость» Артема Савина и руководителя дирекции по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Дениса Ширяева. Часть суммы Сергей Егоров получил в пачке из-под табака. Сейчас посредники в даче взятки указаны в деле как свидетели. Бывший заместитель мэра полностью признал свою вину.

Ранее мы писали, что авто экс-заммэра Нижнего Новгорода Егорова хотят обратить в доход государства.