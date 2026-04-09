Ежегодный семейный фестиваль здорового образа жизни пройдет в Хабаровске

В Хабаровске в арене «Ерофей» 11 апреля состоится ежегодный семейный фестиваль здорового образа жизни (0+), главной целью которого является популяризация здорового образа жизни. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья, а также Году спорта в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы хотим показать жителям края, что забота о здоровье не требует сверхусилий. Это может быть увлекательным семейным досугом, где и дети, и взрослые найдут для себя что-то полезное. На фестивале каждый сможет не только проверить свое здоровье, но и получить конкретные рекомендации, как сохранить его на долгие годы», — отметили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Свои площадки представят более 20 медицинских организаций и молодежно-спортивных объединений. Ведущие специалисты края проведут экспресс-обследования, консультации и мастер-классы.
Любой желающий сможет пройти, например, тестирование на сахар и холестерин, УЗИ щитовидной железы, осмотр полости рта и обучение правильной чистке зубов, проверку кожи на злокачественные образования и др.
Также для гостей мероприятия будут организованы экскурсия по машине скорой помощи с 12:00 до 14:00, демонстрация и обучение тактическим действиям при ЧС, выставка интерактивного музея здоровья, занятия на скалодроме, мастер-классы, арт-терапия и розыгрыши призов от партнеров.
Мероприятие начинается в 11 часов. Жителей ждут со стороны улицы Павла Морозова, 2 этаж (над кассами). Вход абсолютно свободный для всех, но для прохождения обследований необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС, а для занятий на скалодроме потребуется сменная обувь.