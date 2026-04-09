Пасха в Уфе: какие улицы перекроют в ночь на 12 апреля

В Уфе в пасхальную ночь перекроют семь улиц.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 11 на 12 апреля в Уфе ограничат движение транспорта у православных храмов. Об этом рассказала администрация города.

Пасхальные богослужения пройдут в 19 храмах столицы. Для обеспечения безопасности с 17:00 до 11:00 апреля закроют для проезда несколько улиц:

— Дюртюлинскую;

— Кирова (от Ветошникова до Айской);

— Амурскую и Крестьянскую (вдоль кафедрального собора);

— Бехтерева (от перекрестка с Менделеева до Менделеева, 1/1);

— Маяковского (от Архитектурной до Калинина);

— местный проезд вдоль улицы Баязита Бикбая, 32А.

У храмов будут дежурить полицейские, сотрудники Центра общественной безопасности и медики.