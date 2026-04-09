Пасха в Уфе: какие улицы перекроют в ночь на 12 апреля

В ночь с 11 на 12 апреля в Уфе ограничат движение транспорта у православных храмов. Об этом рассказала администрация города.
Пасхальные богослужения пройдут в 19 храмах столицы. Для обеспечения безопасности с 17:00 до 11:00 апреля закроют для проезда несколько улиц:
— Дюртюлинскую;
— Кирова (от Ветошникова до Айской);
— Амурскую и Крестьянскую (вдоль кафедрального собора);
— Бехтерева (от перекрестка с Менделеева до Менделеева, 1/1);
— Маяковского (от Архитектурной до Калинина);
— местный проезд вдоль улицы Баязита Бикбая, 32А.
У храмов будут дежурить полицейские, сотрудники Центра общественной безопасности и медики.