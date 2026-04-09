Суд обязал пустить автобусы к селам в Ленинском районе под Волгоградом

Долгие годы жители нескольких поселков Ленинского района Волгоградской области сталкивались с одной и той же проблемой. Отсутствие регулярного общественного транспорта превращало обычные поездки в больницу, администрацию или даже магазин в настоящее испытание. Эта ситуация вызывала множество обоснованных жалоб, которые в итоге дошли до прокуратуры, сообщает сайт volgograd.kp.ru.