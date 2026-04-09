Суд обязал пустить автобусы к селам в Ленинском районе под Волгоградом

Прокуратура добилась в суде организации пассажирских перевозок.

Источник: Комсомольская правда

Долгие годы жители нескольких поселков Ленинского района Волгоградской области сталкивались с одной и той же проблемой. Отсутствие регулярного общественного транспорта превращало обычные поездки в больницу, администрацию или даже магазин в настоящее испытание. Эта ситуация вызывала множество обоснованных жалоб, которые в итоге дошли до прокуратуры, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Прокуратура провела тщательную проверку и подтвердила: действительно, между Ленинском и такими поселками, как Заря, Степной, Путь Ильича, Тракторострой, Рассвет и Маяк Октября, нет никакого транспортного сообщения. Люди были отрезаны от важных социальных учреждений и государственных органов.

Надзорное ведомство потребовала обязать администрацию Ленинского района организовать регулярные пассажирские перевозки. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры.

Теперь местные власти должны будут обеспечить транспортное сообщение между всеми этими населенными пунктами и городом Ленинском.