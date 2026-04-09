СМИ: С российского рынка могут пропасть дешевые шины

С российского рынка могут пропасть около трети дешевых автомобильных шин. Об этом пишут «Известия».
В публикации говорится, что в Министерстве промышленности и торговли РФ уже предложили правительству страны запретить автомобильную резину, в которой много полициклических ароматических углеводородов. Это канцерогены, который выделяются из материала в виде токсичной пыли при износе покрышек.
В ведомстве предполагают, что это поможет защитить здоровье граждан и поддержать отечественных производителей автомобильных шин. В то же время ряд экспертов заявили, что российские автолюбители массово перейдут на продукцию, бывшую в употреблении, и реже начнут менять шины.
При этом цены на шины в бюджетном сегменте могут вырасти, говорится в материале.
— В среднем может подорожать резина в бюджетном сегменте из-за замены компонентов, что приведет к росту себестоимости и изменению технологических параметров производства, — отметил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
