Умер бывший судья Красноярского краевого суда Владимир Владимиров

Владимир Павлович проработал в судебной системе более 30 лет.

7 апреля 2026 года на 76-м году жизни не стало Владимира Павловича Владимирова, который более 30 лет проработал в судебной системе. О его смерти сообщили в Объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

Владимир Владимиров долгое время возглавлял Минусинский городской суд. В 47 лет он перешёл в краевой суд, где служил ещё 12 лет.

«Владимир Павлович был настоящим профессионалом. Светлая память о ветеране судебной системы и добром человеке сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении. Соболезнования родным и близким выразил коллектив Красноярского краевого суда.

Ранее мы сообщали, что ушёл из жизни первый президент Тувы Шериг-оол Ооржак.