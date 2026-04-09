Умер бывший судья Красноярского краевого суда Владимир Владимиров

7 апреля 2026 года на 76-м году жизни не стало Владимира Павловича Владимирова, который более 30 лет проработал в судебной системе. О его смерти сообщили в Объединённой пресс-службе судов Красноярского края.
Владимир Владимиров долгое время возглавлял Минусинский городской суд. В 47 лет он перешёл в краевой суд, где служил ещё 12 лет.
«Владимир Павлович был настоящим профессионалом. Светлая память о ветеране судебной системы и добром человеке сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении. Соболезнования родным и близким выразил коллектив Красноярского краевого суда.
