38 школьников Красноярского края стали лауреатами именных стипендий

В Красноярске прошла церемония вручения краевых именных стипендий. В этом году награды получили 38 школьников, добившихся высоких результатов в учебе, спорте и творчестве. Свидетельства стипендиатам вручили губернатор края Михаил Котюков и председатель Законодательного собрания Алексей Додатко. Вы доказали успехами в учебе, спорте и творчестве, что вы неравнодушные и готовы брать на себя больше других. Вы получили именные стипендии — это большая честь. Вы лучшие среди лучших. Иметь такую стипендию — значит продолжать дело того, кто жил здесь, отдавал себя, свою энергию и силы развитию родного края, — сказал Михаил Котюков. Среди лауреатов — призёры всероссийских олимпиад, международных соревнований по робототехнике, творческих конкурсов и спортивных первенств. Так, Дана Смоляренко из Красноярска получила стипендию имени Веры Гудовской за достижения в хореографии. Ещё один стипендиат, Илья Кугушев из Курагинского округа, развивает собственный проект по созданию светодиодных светильников из эпоксидной смолы. Его разработки уже отмечены на краевых, всероссийских и международных конкурсах. Отметим, что именные стипендии присуждаются на конкурсной основе сроком на один год. В 2026 году их размер составляет около 5 тысяч рублей в месяц.