ОC: Старейший в мире голубь умер в 44 года

В Соединенных Штатах Америки в возрасте 44 лет умер старейший в мире голубь по кличке Сахар. Об этом сообщает издание ОC.
Белый голубь родился 23 июня 1981 года и прожил в неволе 44 года и 72 дня, что более чем вдвое превышает среднюю продолжительность жизни этих птиц (около 20 лет). Сахар был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший живущий голубь в неволе.
Его хозяин, 77-летний Дуэйн Орендер, рассказывал, что они были лучшими друзьями: смотрели вместе телевизор, слушали музыку и очень скучали друг без друга. Когда Орендер уезжал, голубь отказывался от еды и лежал на полу клетки. Хозяин надеялся, что Сахар доживет до 50 лет, чтобы устроить ему большой праздник с угощениями. Голубь умер на католическую Пасху.
