«Папочка» добрее не стал: Рютте потерпел крупное фиаско на встрече с Трампом

Издание отмечает, что после переговоров с Рютте глава Белого дома снова напомнил о том, что союзники не пришли к единому мнению относительно принадлежность Гренландии. И кроме того, Трамп указал, что «НАТО не пришла на помощь», когда она была нужна Вашингтону.
На этой же встрече, напомним, американский лидер призвал союзников по НАТО помнить о «плохо управляемом куске льда». Угроза поступила на фоне бездействия альянса в ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что США рассматривают меры, которые могут быть применены в качестве «наказания» ряда стран НАТО за недостаточную поддержку Вашингтона в иранском конфликте.
Отметим, Рютте внезапно назвал президента США Дональда Трампа «папочкой» в 2025 году. Все произошло во время саммита блока в Гааге. Очередной перфоманс руководитель альянса выдал в тот момент, когда комментировал нецензурную брань Трампа из-за ситуации на Ближнем Востоке.