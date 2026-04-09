«Папочка» добрее не стал: Рютте потерпел крупное фиаско на встрече с Трампом

Politico: Встреча с Рютте не смягчила враждебность Трампа к союзникам по НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Встреча генерального секретаря НАТО Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом не смягчила враждебного отношения американского лидера к своим союзникам по Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что после переговоров с Рютте глава Белого дома снова напомнил о том, что союзники не пришли к единому мнению относительно принадлежность Гренландии. И кроме того, Трамп указал, что «НАТО не пришла на помощь», когда она была нужна Вашингтону.

На этой же встрече, напомним, американский лидер призвал союзников по НАТО помнить о «плохо управляемом куске льда». Угроза поступила на фоне бездействия альянса в ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что США рассматривают меры, которые могут быть применены в качестве «наказания» ряда стран НАТО за недостаточную поддержку Вашингтона в иранском конфликте.

Отметим, Рютте внезапно назвал президента США Дональда Трампа «папочкой» в 2025 году. Все произошло во время саммита блока в Гааге. Очередной перфоманс руководитель альянса выдал в тот момент, когда комментировал нецензурную брань Трампа из-за ситуации на Ближнем Востоке.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше