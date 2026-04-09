Участок трассы Уланово — Каратун закроют на реконструкцию с 15 июня

В Апастовском районе Татарстана с 15 июня временно перекроют движение по автомобильной дороге регионального значения Уланово — Каратун.

Источник: ИА Татар-информ

Ограничение вводится в соответствии со статьей 30 федерального закона об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Движение будет закрыто на участке с 39,9 по 44,0 км. Ограничение связано с реконструкцией дороги, которая проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ожидается, что проезд по этому участку останется закрытым до 31 июля 2026 года.

Для объезда водителям предложены альтернативные маршруты: дороги Уланово — Каратун — Большие Кайбицы, обход села Большие Кайбицы, а также участок Большие Кайбицы — Куланга в соответствии с утвержденной схемой движения.

Водителей просят учитывать изменения и заранее планировать маршрут.