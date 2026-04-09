Как не переесть яиц и куличей в Пасху: советы диетолога из Уфы

Переедание и дискомфорт — это то, чем может обернуться празднование Светлой Пасхи, которую верующие православные христиане встретят 12 апреля. Главный внештатный диетолог минздрава Башкирии Рушания Ялалова рассказала, сколько куличей и яиц безопасно съесть за день.
«Людям без хронических заболеваний в обычный день рекомендуется съедать 1−2 яйца. В Пасху можно 3−4, но лучше распределить их потребление в течение дня», — советует диетолог.
Что же касается главного угощения на Пасху — куличей, то от них стоит отказаться людям с заболеваниями ЖКТ и с сахарным диабетом.
«Эти ограничения касаются всех сдобных изделий. Даже здоровым людям стоит умеренно употреблять такую выпечку. Рекомендуемая норма куличей 150−200 граммов в день. Если же вы держали пост, то из него стоит выходить постепенно и умеренно. чтобы избежать негативных последствий для здоровья», — отмечает врач.
В этом году Великий пост начался 23 февраля и завершится 11 апреля.
