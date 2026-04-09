Магнитные бури прогнозируют в Ростовской области в конце недели

К концу недели Ростовскую область накроет магнитная буря, которая затем немного ослабнет и сменится возмущенным магнитным фоном. Об этом можно судить по графикам на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитную бурю уровня G1 c Кр-индексом 5 прогнозируют 10 апреля. Возмущенный магнитный фон сохранится на выходных, 11 и 12 апреля. После этого в течение трех дней показатели будут в пределах нормы, но с 16 по 21 апреля активность снова усилится.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень магнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Метеозависимым людям при возмущениях магнитосферы рекомендуют больше отдыхать, а также избегать стрессовых ситуаций.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.