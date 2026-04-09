Заброшенный профилакторий на территории ТТУ Самары восстановят

В Самаре планируют восстановить заброшенный профилакторий на территории городского депо. Учреждение снова откроют для персонала трамвайно-троллейбусного управления. Об этом сообщила заместитель директора ТТУ Елена Чернега на пресс-конференции с журналистами.
«Водители, кондукторы и ремонтники смогут получить медицинскую помощь или пройти лечебные процедуры прямо на месте, сразу после своей смены. Это поможет сотрудникам быстрее восстанавливать силы и не тратить время на поездки по врачам», — рассказала Елена Чернега.
Заброшенное в 2000-е годы здание планируют полностью обновить. Сроки начала и завершения работ пока не называются.