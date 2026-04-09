На Дону впервые разыграют кубок губернатора Ростовской области по гонкам дронов

25−26 апреля в донской столице впервые пройдут соревнования «Кубок губернатора Ростовской области по гонкам дронов (беспилотных воздушных судов)». Они объединят в спорте высоких технологий более 180 пилотов из 11 городов и районов Ростовской области.
В рамках соревнований участникам предстоит проявить свое мастерство, сноровку и скорость реакции, они будут управлять беспилотниками на высокой скорости по специальной трассе с препятствиями.
Площадкой для проведения зрелищного мероприятия станет манеж Ростовского областного училища олимпийского резерва. Организаторами мероприятия выступают региональное министерство по физической культуре и спорту и Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) Ростовской области.
Юные пилоты будут соревноваться по следующим дисциплинам:
— технический симулятор — гонки беспилотных воздушных судов.
категория мальчики и девочки (7−9 лет);
категория юниоры и юниорки (10−17 лет);
личные и командные зачёты;
— класс 200 мм.
категория юниоры и юниорки (10−17 лет);
личные и командные зачёты;
— класс 75 мм.
категория мальчики и девочки (7−9 лет);
категория юниоры и юниорки (10−17 лет);
личные и командные зачёты.
— Проведение областных соревнований «Кубок губернатора по гонкам дронов» — это значимый шаг в направлении развития этого молодого и зрелищного вида спорта на донской земле. Такие соревнования формируют у подрастающего поколения навыки, востребованные в авиационной сфере, промышленности, логистике, сельском хозяйстве, строительстве, геодезии, энергетике, МЧС, а также ИT-отрасли, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.
Добавим, что мероприятие ориентировано как на профессиональных пилотов и будущих специалистов в области беспилотных авиационных систем, так и на широкую аудиторию зрителей и жителей региона, интересующихся современными технологиями и инженерным спортом.
