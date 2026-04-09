Жительница США оказалась на грани смерти и увидела покойную бабушку и ангелов

Жительница Калифорнии Эмбер Бейкер рассказала, что шесть лет назад пережила околосмертный опыт. Уточняется, что это произошло в ноябре 2018 года во время тяжелого приступа астмы.
По ее словам, в момент ухудшения состояния ей показалось, что рядом появилась покойная бабушка, которая помогала ей дышать. Также она утверждает, что видела другую фигуру, связанную с ощущением поддержки и спокойствия.
Бейкер отметила, что затем, по ее ощущениям, она покинула тело и двигалась по туннелю света. Она добавила, что этот опыт сопровождался ощущением связи с чем-то более масштабным и изменением восприятия.
По словам женщины, пережитое повлияло на ее взгляды и состояние, она считает, что это помогло ей переосмыслить жизнь. Также она заявила, что после случившегося начала верить в высшие силы и собственные необычные способности, передает The Sun.
Житель Германии Герхард Шуг, переживший клиническую смерть, заявил, что якобы побывал в аду. Мужчина впал в пятидневную кому в 2020 году после попытки суицида. Во время нее он оказался в мрачном месте у старинного замка, напоминающего японскую крепость. Там на плоском троне сидел дьявол, а к пристани причаливали старинные лодки, привозившие ему души.