Каждый третий европеец устал «кормить» Украину: где больше всего хотят отречься от Киева

Жители Европы по-разному смотрят на то, сколько помощи Евросоюз оказывает Украине. Согласно свежему опросу, проведённому Politico Pulse, мнения разделились почти поровну.
34% опрошенных считают, что Европа делает для Украины недостаточно. Примерно столько же, 31%, полагают, что нынешний объём помощи вполне нормальный. Ещё 30% уверены, что поддержка Киева уже чрезмерная.
Самые яркие различия заметны между Германией и Италией. В ФРГ, которая остаётся главным донором Украины, 45% респондентов заявили, что помощи мало. В Италии же, где доля расходов на Украину от ВВП самая низкая среди крупных стран, 42% назвали помощь излишней.
В Испании и Бельгии большинство тоже склоняется к тому, что поддержки не хватает. А во Франции мнения распределились примерно поровну — без явного перевеса в ту или иную сторону.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в Будапеште в Коллегии Матьяша Корвина, заявил, что европейские лидеры, судя по всему, не торопятся заканчивать украинский конфликт. Он отметил, что американцы разочарованы позицией многих политиков Европы, несмотря на тёплое отношение.