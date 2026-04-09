«О чем вы вообще думаете?»: нефтяники выступили против плана Трампа по Ирану

Руководители нефтяных компаний обращаются в Белый дом, к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, выступая против разрешения Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя отрасли.
«Раньше нам не приходилось этого делать — и я думал, что мы выиграли войну. В любом месте, где у вас есть доступ к администрации, вы спрашиваете: о чем вы вообще думаете?» — сказал один из собеседников издания.
Компании также выражают обеспокоенность напрямую президенту США Дональду Трампу, однако делают это более мягко, поскольку тот «крайне чувствителен к оценке этой войны, а потому давление на него сейчас считается рискованным».
Как передает Politico, на встрече с администрацией США 8 апреля нефтяники предупредили, что уступка Тегерану повысит стоимость каждой поставки нефти на 2,5 млн долларов из-за сборов и страховых тарифов, что переложится на потребителей.
Кроме того, представители отрасли отметили, что передача Ирану контроля над Ормузским проливом создаст прецедент, который может побудить Сингапур и Турцию взимать плату за проход судов через Малаккский пролив и Босфор.
Напомним, МИД Ирана заявили, что в течение двух недель Тегеран обеспечит безопасное судоходство в Ормузском проливе. При этом ранее сообщалось, что все страны без исключения, обяжут платить специальные сборы.