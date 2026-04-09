Донская компания О3 получила одобрение морского регистра судоходства

Компания О3 в Ростовской области получила свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства на защитные покрытия. Развитие этой отрасли отвечает задачам национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Полученные разрешения касаются эпоксидного покрытия, грунтовок и комплексной системы, включающей грунтовку и эмаль. Все эти продукты успешно прошли строгие испытания под техническим надзором Российского морского регистра судоходства, подтвердив соответствие требованиям, предъявляемым к морским судам, платформам и буровым установкам.
Наличие таких сертификатов значительно упрощает процесс согласования проектной документации для верфей и эксплуатирующих организаций, снижает технические и страховые риски. Системы покрытий, одобренные для использования на морских судах, также востребованы в смежных отраслях, включая нефтегазовые терминалы, мосты, гидротехнические сооружения и арктические проекты.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.