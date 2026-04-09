Ростовские триатлонисты стали победителями и призёрами Всероссийских соревнований

Турнир по триатлону в дисциплине «дуатлон» стартовал в Анапе.

Источник: НИА Ростов

На беговых, вело- и водных дорожках соревновались более 150 спортсменов из Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Башкортостана, Ставропольского, Пермского и Краснодарского краев, Свердловской, Московской, Саратовской, Волгоградской областей и Ростова-на-Дону.

Триатлонисты школы Гребного канала «Дон» выиграли медали. Агния Останко, уступив победителю всего 2 секунды, заняла второе место в категории 15−17 лет, Григорий Шумеев стал бронзовым призером в категории 13−14 лет. Воспитанницы ростовской СШОР № 5 Катерина Гнездилова и Александра Москвитина также поднялись на подиум для награждений: в категория девушки 13−14 лет у них — «золото» и «бронза» соответственно.

Медалистов подготовили тренеры Павел Ткаченко, Максим Заикин и Виталий Филипенко.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.