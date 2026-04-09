Почти 200 красноярцев проходят отбор в почетный караул ко Дню Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершилась регистрация на участие в почетной караульной службе ко Дню Победы. Заявки подали 193 молодых человека.
Сейчас кандидаты проходят интенсивную подготовку: отрабатывают строевую выучку, движение в смене часовых и обращение с карабином. Итоговый состав определит экзаменационный отбор.
Почетный караул традиционно будет нести службу у Вечного огня на Площади Победы. С 5 по 8 и 10 мая пост будет работать с 10:00 до 14:00, а 9 мая — с 09:00 до 21:00. Также участники примут участие в праздничном шествии на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в составе проекта «Пост № 1».
«Пост № 1 — это не отдельное мероприятие, а ежедневная работа, проявление характера и уважения к памяти. У молодых людей оценивается не только уровень строевой подготовки. Мы обращаем внимание на ответственное отношение к тренировкам, стойкость духа и дисциплину», — рассказывает Роман Данилов, директор молодежного центра «Патриот».
Кроме несения службы, постовцы подготовят показательные выступления для жителей города. Они пройдут в разных районах Красноярска совместно с курсантами Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России. Информацию о площадках выступлений опубликуют после 30 апреля.