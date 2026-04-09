Регистрация на ЦТ началась в Беларуси

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Регистрация на централизованное тестирование (ЦТ) началась в Беларуси в четверг, об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.
Завершится регистрация 22 апреля.
Абитуриенты могут подать заявление онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) или же сделать это лично в одном из пунктов регистрации (адреса указаны на сайте учреждения). Работать пункты регистрации будут с 9 утра до 19 вечера в будние дни и с 9 до 18 по субботам.
Для личной подачи необходим удостоверяющий личность документ (паспорт, ID-карта, вид на жительство или удостоверение беженца), или же, в случае его утраты, соответствующая справка.
Подать заявление также могут законные представители несовершеннолетних абитуриентов (с подтверждающими документами) или представители по доверенности, оформленной в установленном порядке.
Стоимость участия в ЦТ по одному предмету составляет 4,5 рубля, оплатить можно через систему ЕРИП.
Пропуск на ЦТ по каждому предмету абитуриент должен получить не позднее 22 апреля. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Те, кто по уважительной причине не явились на централизованное тестирование, смогут сдать его в резервные дни: 18 июня (для всех предметов), 22 июня (по русскому и белорусскому языкам), 20 июня (остальные предметы).
Зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования в резервные дни можно с 8 по 11 июня.
Сертификаты с результатами прохождения ЦТ пунктами проведения будут выдаваться с 1 июля.
Ранее сообщалось, что в Беларуси поэтапно будет вводиться электронный сертификат ЦЭ и ЦТ.