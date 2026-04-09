В Фанпарке пройдет самая необычная гонка сезона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 апреля в Фанпарке «Бобровый лог» пройдет велосипедная гонка по горнолыжной трассе.

Источник: НИА Красноярск

Всего будет три заезда, в зачет пойдет лучший результат. На спуске будут контрольные пункты: чтобы заезд засчитали, их обязательно нужно посетить.

Скорость важна, но не менее важно пройти все точки.

Программа:

10:00−11:00 — техническая комиссия, выдача стартовых номеров;

11:00−11:30 — церемония открытия и предстартовый брифинг;

11:30−12:00 — подъем участников на старт;

12:00−13:30 — квалификационные заезды, 1‑я попытка;

13:30−15:00 — квалификационные заезды, 2‑я попытка;

15:00−16:30 — финальные заезды.

Категории участников:

Юниоры — 2009−2012 г. р.;

Любители — 2008 г. р. и старше;

Элита — 2008 г. р. и старше (топ‑10 на одном из стартов сезона 2025);

Электро‑велосипеды — 2008 г. р. и старше.

14+