В Фанпарке пройдет самая необычная гонка сезона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 апреля в Фанпарке «Бобровый лог» пройдет велосипедная гонка по горнолыжной трассе.
Всего будет три заезда, в зачет пойдет лучший результат. На спуске будут контрольные пункты: чтобы заезд засчитали, их обязательно нужно посетить.
Скорость важна, но не менее важно пройти все точки.
Программа:
10:00−11:00 — техническая комиссия, выдача стартовых номеров;
11:00−11:30 — церемония открытия и предстартовый брифинг;
11:30−12:00 — подъем участников на старт;
12:00−13:30 — квалификационные заезды, 1‑я попытка;
13:30−15:00 — квалификационные заезды, 2‑я попытка;
15:00−16:30 — финальные заезды.
Категории участников:
Юниоры — 2009−2012 г. р.;
Любители — 2008 г. р. и старше;
Элита — 2008 г. р. и старше (топ‑10 на одном из стартов сезона 2025);
Электро‑велосипеды — 2008 г. р. и старше.
