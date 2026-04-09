Отремонтируют три километра дороги на 64-й Армии в Волгограде

В Кировском районе Волгограда начался большой ремонт дороги по улице 64-й Армии. Работы затронут участок длиной более трех километров — от улицы Санаторной до улицы Изоляторной, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.
В 2022 году на этой же дороге уже восстановили полотно, но тогда ремонтировали сторону, ведущую в Советский район. Теперь же очередь дошла до противоположной стороны шестиполосной магистрали. Подрядчики уже приступили к делу, снимая старое, изношенное покрытие. Чтобы водители испытывали как можно меньше неудобств, основная работа идет в вечернее и ночное время. Одновременно рабочие убирают старый бордюрный камень и ставят на его место новый.
В рамках ремонта подрядная организация проведет полный цикл восстановления дороги. Она уложит выравнивающий слой, а затем и верхнее покрытие из горячего асфальтобетона, а также отремонтирует колодцы. Специалисты приведут в порядок все пересечения и примыкания к дороге, а также обустроят удобные заездные карманы.