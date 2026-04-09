В центре Челябинска отключили свет

На проспекте Ленина отказали и светофоры.

Источник: 1obl.ru

9 апреля в центре Челябинска без электричества остались ряд домов по проспектам Ленина и Свердловскому — от улиц Сони Кривой до Воровского. Горожане рассказали от затруднениях, связанных с инцидентом, а в ресурсоснабжающей компании пояснили причины отключения.

В пресс-службе «Россети Урал» пояснили, что произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ. Временно без электроснабжения осталась небольшая часть потребителей Советского района в квадрате улиц Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — ул. Воровского.

«Энергетики Челябинских городских электросетей челябинского филиала “Россети Урал” находятся на месте и оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей. После проведения ряда оперативных переключений на резервные схемы специалисты компании планируют вернуть свет в дома челябинцев в ближайшее время», — пояснили в компании.

Между тем горожане отмечают, что без регулировки остался проспект Ленина. Перейти самую загруженную в городе проезжую часть стало настоящим испытанием.

«Пришлось стоять несколько минут перед пешеходным переходом, пока передо мной не остановился автобус. Только после него автомобили начали притормаживать перед пешеходами», — рассказала горожанка Наталья.