В Хабаровске показали как превратить идею в деньги

Форум был посвящён практическим навыкам запуска бизнеса. В первый день участники работали в треке «От идеи к действию»: предприниматели делились личным опытом, рассказывали о продвижении в соцсетях без бюджета и объясняли, как превратить хобби в источник дохода. Отдельное внимание уделили финансированию — эксперты разобрали, как получить стартовый капитал через гранты и льготные микрозаймы.