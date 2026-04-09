В Хабаровске показали как превратить идею в деньги

В Хабаровске состоялся молодёжный бизнес-форум «СТАРТ», — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Двухдневный интенсив прошёл в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Владимиром Путиным, и собрал более 100 участников — школьников, студентов и начинающих предпринимателей.
Форум был посвящён практическим навыкам запуска бизнеса. В первый день участники работали в треке «От идеи к действию»: предприниматели делились личным опытом, рассказывали о продвижении в соцсетях без бюджета и объясняли, как превратить хобби в источник дохода. Отдельное внимание уделили финансированию — эксперты разобрали, как получить стартовый капитал через гранты и льготные микрозаймы.
«Молодёжь — это драйвер развития региона. Мы видим запрос на самореализацию и запуск собственных проектов. Наша задача — поддержать ребят и создать среду, в которой они смогут уверенно развиваться», — отметила директор центра «Мой бизнес» Хабаровского края Ксения Прохорова.
Во второй день участники перешли к практической работе. На воркшопах они тестировали идеи, учились анализировать рынок и искать прибыльные ниши. Молодые предприниматели края делились кейсами и показывали, как сообщество и поддержка помогают на старте.
«Предпринимательство — это навык. Его нужно развивать, как мышцы. Ошибки дают опыт, и к ним не стоит относиться фатально», — подчеркнул предприниматель Егор Шашкин.
Участница форума Дарья Гагаркина рассказала, что смогла запустить собственный проект, несмотря на скепсис окружающих: «Главное — верить в себя и свой бренд. У меня тоже не верили, но в итоге всё получилось».
Центр «Мой бизнес» продолжает работать с начинающими предпринимателями и помогает молодёжи реализовывать бизнес-идеи.