Максим Иванов: «Мы должны дать ребятам не просто уход, а возможность жить самостоятельно»

В Хабаровске открылась четвёртая квартира сопровождаемого проживания для подростков с ментальными особенностями. Ещё шестеро ребят получили здесь шанс научиться самостоятельной жизни — от базовых бытовых навыков до общения и планирования своего дня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Формат сопровождаемого проживания становится реальной альтернативой привычным сценариям. Как отметил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов, посетивший квартиру, сегодня у таких ребят фактически есть только два пути — интернат или полная зависимость от семьи.
— Сегодня у наших ребят есть две возможности: интернат или семья, где основная нагрузка ложится на родителей. Мы предлагаем третий вариант — квартиры сопровождаемого проживания, где они могут научиться самостоятельной жизни, — подчеркнул Иванов.
Квартира расположена в обычном многоквартирном доме, что позволяет ребятам не только осваивать бытовые навыки, но и учиться повседневному общению с соседями, постепенно адаптируясь к самостоятельной жизни в обществе.
Проект уже показал свою эффективность. В Хабаровском крае 12 человек переведены из интернатов на сопровождаемое проживание, ещё 18 прошли обучение, порядка 30 человек вовлечены в трудовую занятость. При этом стоимость такого формата почти вдвое ниже, чем содержание в психоневрологических интернатах.
— Главное отличие в том, что здесь человек учится жить сам, а не просто находится под присмотром. Это принципиально другой результат, — отметил Максим Иванов.
Важным продолжением этой работы является трудоустройство. В крае реализуется программа «Доступный труд» в рамках партийного проекта «Единая страна — Доступная среда», благодаря которой уже трудоустроены десятки участников проекта и их родственники.
— Мы видим, что сопровождаемое проживание и сопровождаемая занятость должны работать как единая система. Тогда у человека появляется не просто поддержка, а полноценный жизненный маршрут, — отметил председатель регионального отделения ВОРДИ Дмитрий Коломийцев.
О практической стороне проекта рассказывают и родители. По словам Татьяны Гарбар, мамы ребёнка с инвалидностью, за несколько месяцев ребята уже освоили базовые навыки самостоятельной жизни.
— Мы учим ребят планировать покупки, ходим с ними в магазин, они сами выбирают продукты, оплачивают, готовят дома и планируют свой день, — рассказала она.
Сегодня проект реализуется при участии некоммерческих организаций, партии «Единая Россия» и правительства Хабаровского края.
— Это как раз тот случай, когда объединяются ресурсы и появляется конкретный результат для людей. И наша задача — такие проекты не просто поддерживать, а развивать и масштабировать, — подчеркнул Максим Иванов.
Сейчас квартира работает за счёт грантового финансирования, которое завершится в августе. Ведётся диалог с Министерством социальной защиты Хабаровского края о продлении проекта и закреплении его на постоянной основе. Эксперты отмечают, что сохранение и развитие системы сопровождаемого проживания позволит не только повысить качество жизни людей с инвалидностью, но и снизить нагрузку на стационарные учреждения, одновременно расширяя возможности для семей и самого региона.