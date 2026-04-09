В Красноярске проходят кинопоказы ко Дню космонавтики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Национальном центре «Россия» в Красноярском крае проходит серия бесплатных кинопоказов, приуроченных к Неделе космоса. Показы организованы в главном зале центра и идут ежедневно.

Источник: НИА Красноярск

В программе — как анимационные фильмы, так и документальные ленты о космосе и Юрии Гагарине. Зрителям представят «Белка и Стрелка. Звездные собаки», «Космос над Енисеем», «Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь» и «Юрий Гагарин. Семь лет одиночества».

Показы проходят с 9 по 12 апреля в течение дня, сеансы начинаются с 11:00.

Вход свободный. Подробное расписание доступно на сайте Национального центра.

0+