Волгоградские леса в семи районах обработают от вредителей с земли и с воздуха

В лесах Волгоградской области специалисты проводят контрольные обследования, чтобы определить стадию развития вредителей и границы очагов их распространения. Работы идут на 16 участках в границах семи лесничеств, сообщили в Облкомприроды.
Обрабатывать будут 3,6 гектара в Арчединском, Быковском, Иловлинском, Калачевском, Михайловском, Подтелковском и Старополтавском лесничествах региона. От стадии развития вредителей зависит эффективность применения препаратов-инсектицидов. Точные границы распространения вредителей нужны для расчета количества препарата и маршрутов.
На земле травить вредителей будут с помощью генератора ГАРД, с воздуха препараты распылят с самолетов. Волгоградцам в это время рекомендует не ходить в лес и не пасти скот поблизости.
