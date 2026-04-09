И.о директора школы Прикамья, где погибла учительница, попросила прощения

Исполняющая обязанности директора школы в Добрянке, где погибла учительница, попросила прощения у родных, сообщает корреспондент perm.aif.ru.
На церемонии прощания с Олесей Багутой выступила и.о директора. Она сквозь слёзы выразила соболезнования родным и близким погибшего педагога и попросила у них прощения.
«Родные Олеси, от меня лично и от всего нашего коллектива примите искренние соболезнования. Если бы мы могли, мы бы сделали больше. Пожалуйста, просто извините нас», — сказала женщина.
Ранее коллеги погибшей рассказали, какими были последние слова Олеси Багуты перед нападением.