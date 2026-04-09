Подвал с амфибиями обнаружили нижегородцы на Бору

Жители Бора обнаружили в подвале жилых домов обнаружили амфибий. об этом сообщили в MAX-канале «Нижний Новгород Без Цензуры».
Необычную находку совершили в микрорайоне Буталово. В подвале местные жители нашли тритонов. Однако в соцсетях пользователи предположили, что амфибий кто-то просто выбросил на улицу.
«Класс, тритоны будут есть комаров, которые разводятся в подвалах и потом летят в квартиры», — сделал оптимистичный прогноз один из комментаторов.
Ранее застрявшего в ванной питона спасли нижегородские сотрудники МЧС.