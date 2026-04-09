Россиянам рассказали, чем нельзя красить яйца

По ее словам, для окрашивания пасхальных яиц, которые планируется употреблять в пищу, нельзя использовать непищевые красители, такие как текстильные краски, анилиновые красители, фломастеры или обычные краски. Поскольку яичная скорлупа пористая, вредные химические вещества могут проникать внутрь и загрязнять белок.