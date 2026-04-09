Россиянам рассказали, чем нельзя красить яйца

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Яйца к Пасхе нельзя красить непищевыми красителями, так как яичная скорлупа пористая и вредные химические вещества могут проникать внутрь.
Об этом рассказала РИА Новости научный сотрудник лаборатории иммунологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог, врач-терапевт Татьяна Солнцева.
По ее словам, для окрашивания пасхальных яиц, которые планируется употреблять в пищу, нельзя использовать непищевые красители, такие как текстильные краски, анилиновые красители, фломастеры или обычные краски. Поскольку яичная скорлупа пористая, вредные химические вещества могут проникать внутрь и загрязнять белок.
Также не рекомендуется использовать и синтетические пищевые красители (E102 — тартразин, E110 «Солнечный закат», E129 — очаровательный красный и другие), так как они могут оказать неблагоприятное воздействие на организм человека.
«Окрашивать яйца лучше с помощью только сертифицированных пищевых красителей или натуральных продуктов. Например, луковая шелуха даст цвет от красного до коричневого, свекольный и клюквенный сок могут дать розовый, малиновый цвета; шафран — оранжевый, красная капуста — синий», — подчеркнула эксперт.